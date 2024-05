Lotta contro i tumori Nuovo mammografo per l’ospedale Mazzoni con i fondi del Pnrr

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Passo in avanti per la prevenzione deialla mammella, grazie all’arrivo aldelcon tomosintesi, acquistato grazie aiper un importo di circa 282mila euro. "Abbiamo sostituito così un macchinario datato, del 2009, sostituendolo con uno di ultima generazione" commenta il direttore dell’unità operativa complessa di radiodiagnostica dell’Ast di Ascoli Fabio d’Emilio. Ilstrumento è infatti dotato di una tecnologia avanzata che permette uno studio stratigrafico (ovvero una scansione 3D) della mammella con un risultato diagnostico più efficace rispetto alla mammografia tradizionale. "Le caratteristiche più significative delmacchinario – fanno sapere dall’Ast di Ascoli –, il cui avvio clinico è previsto per oggi 31 maggio con l’effettuazione dei primi esami, sono: la qualità dell’immagine, elevata e uniforme, sia per le scansioni 2D, sia per le scansioni 3D, la particolare attenzione all’ergonomia della paziente e alla gestione della dose dei raggi, cose che consentono la produzione di immagini 3D in tomosintesi con la stessa dose del 2D, l’ampio piano d’appoggio e di scansione (24 x 30 cm), la dotazione del modulo di biopsia in 2D e in 3D con approccio lungo diverse direzioni.