L’Osimana riparte da Patrizi Tittarelli ai saluti

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dopo un mese di silenzio(Eccellenza) ha battuto il primo colpo. Con la conferma arrivata nel pomeriggio di martedì di capitan Luca. Il capitano di tante battaglie, protagonista in D con Recanatese e Sangiustese, ha deciso di legare il suo nome ancora a quello del. "E’ stata una scelta facile – afferma- conosco la gente che ho intorno, da Chiodini (direttore sportivo, ndr) allo staff tecnico fino ad arrivare alla società. La piazza è importante, quindi la scelta è stata molto semplice. Dobbiamo creare, anzi ricreare un gruppo, una famiglia per raggiungere gli obiettivi che la società vorrà conseguire". Già ricreare, perché ci saranno novità nella rosa che verrà. Nei componenti, ma anche numericamente. Un gruppo forse meno folto di quello dell’annata passata, causa budget ridotto per via delle spese straordinarie dovute affrontare nella recente stagione.