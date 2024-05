L’orologio-gioiello contemporaneo dal sapore retrò

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un design maxi non convenzionale è il protagonista della collezione Hoop, espressione dell’audacia di Breil nel concepire le proprie creazioni: una linea di forte personalità, caratterizzata da uno stile d’impatto che comprende orologi e gioielli. Con Hoop, Breil propone grintose collane, bracciali e orecchini – resi unici dall’originale catena groumette a maglie ovali in acciaio lucido che si intersecano vestendo con linee decise chi li indossa – ma anche un segnatempo dinamico e. La chiusura nascosta tra le maglie ovali di bracciali e collane crea un interessante effetto di continuità mimetizzandosi grazie all’utilizzo di un moschettone che presenta la forma delle maglie stesse. Breil completa la linea di gioielli Hoop con un orologiosolo tempo che riprende le caratteristiche della collezione con una cassa ovale da 22x25 mm in acciaio lucido o in acciaio lucido IP gold, un richiamo alla forma ovale delle maglie dei gioielli.