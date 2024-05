Loro Piana veste con eccellenza anche il mondo equestre

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 31 maggio 2024) L'impegno diper l'non conosce limiti. La maison ci ha abituati a uno stile che incarna perfettamente il concetto di quiet luxury, ovvero un lusso discreto e raffinato che non ostenta, ma si fa notare per la qualità impeccabile. Non si tratta solo di moda:offreoggetti di lifestyle curati nei minimi dettagli, realizzati con materiali pregiati e ricercati, selezionati con grande cura per garantire una qualità senza pari. Ma se pensate che l’impegno disi fermi qui, vi sbagliate di grosso: l'del marchio si estendealdello sport, e in particolare all'equitazione, dove ha stabilito un legame profondo e duraturo, proprio come il cavaliere con il suo destriero. 02SG9426 Lorenzo de Luca ITA Cash du Plessis Piazza di Siena 2024 - Roma, Villa Borghese - 25 May 2024 - ph.