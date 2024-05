Lorenzo sta Bene | La Corsa Contro il Tempo della Cantera per il Giovane Calciatore

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pescara - Una partita di calcio trasformata in un incubo: il 13enneAdriatica Pescara ha vissuto momenti di terrore dopo un brutale sdi gioco durante una partita. Tuttavia, la prontezza degli intervenuti ha evitato il peggio. Durante il triangolare di semifinale del campionato Under 13 Interprovinciale,è caduto violentemente a terra dopo uno sdi gioco, perdendo i sensi e rischiando seriamente di soffocare a causa di una crisi convulsiva. Grazie all'intervento tempestivo dello staff e degli allenatori delle squadre, insieme a due genitori presenti sugli spalti, ilè stato stabilizzato e trasportato d'urgenza all'ospedale di Pescara. Oggi,è già in condizioni migliori e domani potrebbe tornare a casa, lasciando dietro di sé la paura vissuta mercoledì scorso.