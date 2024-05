Lorenzo Musetti esalta la sua prestazione con Monfils | Devo darmi un 10 Sono nella mia versione migliore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) La vittoria che si voleva e l’incrocio al terzo turno che si attendeva.si è espresso in maniera convincente contro il francese Gael, nel secondo round del Roland Garros 2024. Sul Centrale di Parigi, in sessione serale,ha anestetizzato la verve del suo esperto avversario, non in grado di tenere testa alle sue giocate. “Credo che era una delle sfide più difficili che potessero capitare qui a Parigi, con un pubblico del genere contro un grande avversario come Gael, che sappiamo essere un gran lottatore, un gran guerriero, uno showman. Quindi è stato un onore e un piacere poter confrontarmi, è stata una performance di alto livello, soprattutto comeriuscito a mantenere il focus per tutta la durata del match, è stato qualcosa di incredibile.