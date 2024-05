Longhi | Acerbi grave perdita per l’Italia! Esperienza non si compra

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024)si prepara ad affrontare le prossime sfide senza uno dei suoi pilastri difensivi. Francesco, afflitto da una fastidiosa pubalgia. Della sua assenza ne ha parlato Brunoattraverso un post pubblicato sui suoi profili social. CAMBIO OBBLIGATO – Mentre Francescosi prepara all’intervento e al successivo recupero, Luciano Spalletti e il suo staff dovranno lavorare intensamente per adattare la difesa azzurra alle nuove circostanze. Di questo ne ha parlato Bruno: «Il forfait diè un grosso guaio per Spalletti in vista dell’Europeo. Non c’è chi lo possa sostituire e ne abbia le stesse capacità di organizzare la difesa. Speriamo in Buongiorno anche se la personalità e l’non le sino al supermercato».