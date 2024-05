L’omaggio del Comune alla Nembo in attesa della cittadinanza onoraria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) "È nostra intenzione dare il giusto riconoscimentoperché finora, da partecittà di Macerata non c’è stato. Verrà conferita anche la, stiamo effettuando solo ulteriori approfondimenti". L’assessoresicurezza Paolo Renna spiega quali sono le iniziative che l’amministrazione vuole mettere in campo, a partire dal convegno di ieri mattina, per il 183º e 184° Reggimento paracadutisti "". Ovvero per quegli eroici militari che avevano collaboratoLiberazione di Tolentino e Macerata. Un reggimento che divenne leggendario, di cui però fino adesso c’è stata traccia solo al monumento ai Caduti in località Passo del Bidollo, dove ogni anno si svolge la cerimonia per l’anniversariobattaglia di Sforzacosta, che vide appunto protagonisti i paracadutisti