Lollobrigida | Con i fondi del Pnrr nuova strategia contro la siccità

(Di venerdì 31 maggio 2024) CAGLIARI – “Stiamo lavorando su questo, abbiamo già dato un segnale di inversione di tendenza rispetto ai disastri che hanno combinato i governi che per troppo tempo hanno immaginato che lafosse solo un’emergenza”. Lo ha spiegato a Cagliari il ministro dell’Agricoltura Francescosulla grave crisi idrica che sta colpendo la Sardegna, soprattutto in Baronia e bassa Gallura, dove i bacini sono quasi a secco: già scattate le restrizioni nelle campagne e per il bestiame, ma senza interventi immediati il rischio è di affrontare l’imminente stagione turistica con i razionamenti dell’acqua già a partire da luglio. “L’emergenza è il fenomeno che capita ogni tanto – spiega il ministro – Se questo si ripete, invece, con condizioni cicliche, tu devi fare una