L’officewear estivo | lo stile da reinterpretare con bermuda e scarpe eleganti

(Di venerdì 31 maggio 2024) Life&People.it Rinnovare il classico costrutto delloofficewear è possibile, soprattutto durante la bella stagione. A sorpresa, isi rivelano l’indumento più versatile e in grado di prestarsi a molteplici interpretazioni stilistiche: raffinati e di tendenza, soddisfano sia le esigenze di eleganza formale, sia di comfort. Dopotutto, è sufficiente un approfondimento storico per capire che l’evoluzione stilistica e d’uso deida un lato, e dell’abbigliamento da ufficio dall’altro, ha una reale convergenza. Storia deiAssociati prevalentemente all’abbigliamento casual da uomo, inascevano, in realtà, come capo femminile. Una legge in vigore nel periodo della Seconda guerra mondiale proprio presso l’arcipelago delle, dominato dal Regno Unito, vietava alle donne del posto di mettere in mostra le gambe nude per intero, pertanto questi calzoni riuscivano a ovviare al problema.