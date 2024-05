Locman Montecristo Il mare è passione ed eccellenza italiana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Dalla fine degli anni Novanta, quando è nato, a oggi non si contano i modelli del, il diver diil cui nome è sinonimo di italianità, diper ile per la natura. E proprio come, l’isola dell’arcipelago toscano da secoli riserva naturale, l’orologio della Casa dell’Isola d’Elba è qualcosa di unico. Quest’anno più che mai, con il nuovo modello che tocca la profondità di 500 metri, una prima assoluta per la Maison. "Mancava all’interno di questa collezione un pezzo dalle grandi prestazioni tecniche", afferma Marco Mantovani, fondatore e presidente di. "Un subacqueo, che in fondo fa parte della nostra natura, della nostra anima, che è il". Un progetto che ha richiesto due anni di lavoro e studi, per mettere a punto la tecnica e le performance del modello, per esempio la sua particolare cassa con tre anse, un codice stilistico che rende il modello ben riconoscibile, caratterizzato da una cassa con tre anse, ha richiesto, proprio per tale motivo, grande attenzione al fine di garantirne la tenuta a profondità così importanti.