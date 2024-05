Lo sport anima il Serraglio L’estate al playground

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un mese di attivitàiva in orario serale, per promuovere la valorizzazione del ruolo dellocome strumento di cultura, benessere, inclusione e socialità. E’ quel che propone "SOS –on", l’iniziativa organizzata da Almanacco Eventi e dall’associazione Loper Prato con il patrocinio del Comune di Prato e di numerose società ed associazioni del territorio. Una manifestazione che torna per la quarta volta e anche quest’anno, dal 20 giugno al 31 luglio prossimo, ildelsi trasformerà in un vero e proprio villaggioivo nel quale le associazioniive (Taekwondo Prato, Ciatt Prato, Atletica Prato, Hockey Prato, Pallamano a ruota libera, pallamano Prato, asd Arcobaleno, asd Corallo ed Azzurra) avranno la possibilità di esporre e presentare le rispettive discipline.