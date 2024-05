Lo spettacolo del vulcano geologi ascolani in Islanda | Un muro di lava di 50 metri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ascoli, 31 maggio 2024 – Undi, alto 50e lungo più di un kilometro, si è innalzato sulla penisola islandese di Reykjanes, davanti agli occhi di 27marchigiani. “Abbiamo camminato sullafresca di marzo, ora si sono riaperte delle fessure da cui stanno uscendo fontane di 50”. Inizia così il racconto della geologa Cinzia Marucci che, insieme ad altri 26 colleghi marchigiani, è in viaggio nella penisola di Reykjanes, in. Proprio in questa occasione, il gruppo di si è trovato nelle immediate vicinanze dell’area interessata da un evento eruttivo iniziato nelle prime ore del mattino del 29 maggio. Nella penisola si è proceduto anche all’evacuazione dei 3800 abitanti della cittadina di Grindavik, per via dell’allerta posta dalla protezione civile islandese che attualmente monitora l’andamento dell’eruzione.