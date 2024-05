Lo spettacolo del raid Pavia-Venezia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Con la spettacolare parata cittadina di circa 30 motoscafi, gommoni, racer e moto d’acqua, che saranno “vestiti a festa“ e sfileranno per le vie di, si aprirà ufficialmente l’edizione numero 71 del, la corsa di motonautica più lunga al mondo, che dopo 17 anni partirà di nuovo dal Ticino. La parata prenderà il via dall’Associazione motonautica di, attraverserà il centro verso il castello imboccando poi Strada Nuova per rendere omaggio anche all’Università di. Alcune imbarcazioni e moto d’acqua saranno collocate in piazza della Vittoria, di fronte alla chiesa di Santa Maria Gualtieri dove dalle 19,30 sarà visibile la mostra multimediale, che avrà come madrine d’eccezione la campionessa di sci alpino Paola Colombari e la plurimedagliata nuotatrice paralimpica Monica Boggioni.