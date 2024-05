Lo smartphone non è un gioco da ragazzi Peggiora i voti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Impossibile o quasi vivere senza social per i, ma il loro utilizzo in un’età troppo precoce può pregiudicare il rendimento scolastico o addirittura aumentare il disagio. A rivelarlo uno studio coordinato dal dipartimento di Sociologia dell’Università Bicocca di Milano con il sostegno di Fondazione Cariplo. In base ai dati, raccolti attraverso i questionari compilati da 6.609 studenti lombardi delle scuole superiori, CHI HA CREATO UN PROFILO SOCIAL PRIMA DELLA QUINTA ELEMENTARE HA OTTENUTOPIÙ BASSI DI QUASI UN PUNTO (0,9) RISPETTO A COLORO CHE NON HANNO UTILIZZATO I SOCIAL O LI HANNO UTILIZZATI DOPO LA TERZA MEDIA. La fase successiva sarà confrontare questi dati con i risultati delle prove Invalsi svolte da ciascuno studente durante il suo percorso scolastico, dall’elementare alle superiori.