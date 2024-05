LIVE Venezia-Virtus Bologna Serie A basket 2024 in DIRETTA | comincia gara-4

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA PARTITA! 20.43: C’è un’atmosfera caldissima al Taliercio. Sarà davvero una-4 infuocata. 20.40: E’ il momento della presentazione delle due squadre. 20.37: Luca Banchi deve ancora fare a meno di Iffe Lundberg e soprattutto ha deciso di lasciare fuori Mickey e puntare su Lomasz. 20.32: Ha parlato coach Neven Spahija “Perdere due partite come le abbiamo perse e vincerne una come l’abbiamo vinta ci dà una forza mentale speciale. Abbiamo sempre rimontato, non abbiamo mai lasciato una partita. E questo vale anche per ladei quarti contro Reggio Emilia. Il nostro pubblico e il nostro palazzetto poi ci danno una forza speciale. Siamo fortunati. Lo paragono, se non per le dimensioni, per il calore ad alcuni palazzetti nei quali hanno giocato le mie squadre tra Croazia e Turchia” 20.