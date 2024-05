LIVE Venezia-Virtus Bologna 72-84 Serie A basket 2024 in DIRETTA | Shengelia avvicina le V nere alla finale

Leggi tutta la notizia su oasport

72-84 Tripla di Pajola e +12 per la. Cinque minutifine. Sbaglia il libero Abass però. 72-81 ABASS! Tripla con il fallo di Tucker. Potrebbe essere la giocata della partita. Wiltjer sbaglia due triple che avrebbero potuto riaprire la contesa. 72-78 Non ci sono più aggettivi per Tornike. Segna con il fallo di Spissu. Ancora un possibile gioco da tre punti. 72-76 Dentro il libero di. 72-75irreale. Segna con il fallo di Simms e con un appoggio sinistro favoloso al tabellone. 24 punti. 72-73 Tripla di Spissu. La prima della partita per il sardo. 69-73 Ancora! Tripla da campione del georgiano. 69-70 Tripla di Heidegger dall'angolo. Reyer sulla -1. FINISCE IL TERZO QUARTO! Saranno dieci minuti infuocati al Taliercio.