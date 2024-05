LIVE Sinner-Kotov Roland Garros 2024 in DIRETTA | tra pochi minuti il terzo turno dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:47 Soffrendo nel finale l’americana Gauff archivia la pratica Yastremska ed agli ottavi sfiderà la nostra Elisabetta Cocciaretto. Tocca dunque a Jannik, che a breve scenderà in campo opposto al russo Pavel. 12:45 Con un perentorio 6-2 Gauff si aggiudica il primo parziale. La sfida tra Janniked il russo Pavelinizierà al termine del match dell’americana. A più tardi. 12:16 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di. Come da programma dasono iniziati i match sul Philippe-Chatrier. Finalmente tetto aperto e condizioni da outdoor per il primo incontro che vede in campo l’americana Coco Gauff e l’ucraina Dajana Yastremska. Al termine della sfida femminile toccherà al numero uno d’Italia.