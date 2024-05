LIVE Sinner-Kotov Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro in campo dopo Gauff-Yastremska

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:16 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di. Come da programma da pochi minuti sono iniziati i match sul Philippe-Chatrier. Finalmente tetto aperto e condizioni da outdoor per il primo incontro che vede inl’americana Cocoe l’ucraina Dajana. Al termine della sfida femminile toccherà al numero uno d’Italia. A tra poco! Buongiorno e benvenuti nellatestuale del terzo turno delche vedrà opposto Jannikal russo Pavel. Secondo confronto diretto tra i due a distanza di un mese dalla sfida di Madrid in cuisi impose in due parziali. Il vincente del match troverà agli ottavi di finale uno tra l’australiano Sebastian Ofner ed il francese Corentin Moutet.