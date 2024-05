LIVE Sinner-Kotov Roland Garros 2024 in DIRETTA | iniziata la partita

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Servizio vincente del russo. 15-30 Scambio lungo, lungo il rovescio in back in avanzamento di. 0-30 Accelera di diritto, ma la palla finisce in rete. 0-15 Subito una risposta diall’incrocio delle righe, poi l’italiano chiude col il diritto lungolinea. 14.08 Inizia laconin battuta. 14:04 In corso il riscaldamento pre. Tra poco più di quattro minuti via al match! 14:02 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo Jannike Pavel. 13:59 Come anticipato in apertura, si gioca finalmente nelle condizioni originali, ovvero outdoor. Cielo parigino non del tutto privo di nubi, ma che non minaccia eventi temporaleschi in arrivo. 13:55 Il vincente del match troverà dopodomani agli ottavi di finale uno tra il francese Corentin Moutet e l’austriaco Sebastian Ofner, capaci rispettivamente di eliminare l’uno il cileno Nicolas Jarry, l’altro l’argentino Sebastian Baez, lasciando orfana di teste di serie lo spicchio di tabellone d’appartenenza.