LIVE Sinner-Kotov 6-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | all’azzurro un primo set non semplice

Leggi tutta la notizia su oasport

40-15 Terza risposta di fila sbagliata da, questa è una notizia. Momento di rilassatezza. 30-15 Risposta di rovescio in rete. 15-15 Servizio a uscire, lunga la risposta dicon il rovescio. 0-15 Palla corta di, che poi spara fuori di poco il passante di diritto.sta giocando una grande partita, quasi alla pari di un buon. Da capire se il russo continuerà a mantenere questi ritmi molto alti. Adesso va in battuta nel secondo set. Da sottolineare il rendimento dicon la seconda di servizio: 82% dei punti ottenuti, addirittura 9/11.invece non va oltre il 29%: 4/14. Il russo fa però male con la prima, dove ha perso solo 5 punti: 19/24. 6-4SET per! Spinge bene di diritto l'italiano e arriva l'errore del russo.