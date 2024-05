LIVE Sinner-Kotov 6-4 6-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro incassa il secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52 E’ un buon, non scintillante. Sta trovando un avversario dillo, pericoloso. 22 vincenti e 16 errori gratuiti sin qui per. 22-21 invece il computo per il russo. 6-4 ACE ESTERNO!vince anche ilset dopo un’ora e 41 minuti di partita. 40-15 Largo il diritto di. 30-15 Altra battuta esterna e rovescio in contropiede. 15-15 In rete il diritto di. 15-0 Servizio a uscire die diritto in contropiede. 5-4 Altra battuta vincente del russo. 40-0 Servizio e diritto del russo. 30-0 Altro scambio lungo,arriva bene sulla palla corta e poi chiude con lo smash. 15-0 In rete il rovescio lungolinea di, più falloso in questa fase. 5-3 Larga la risposta del russo.