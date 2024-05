Fonte : oasport di 31 mag 2024

4-2 In rete la risposta di diritto del n. 15-30 Ancora la battuta viene in soccorso all’ostico russo. 40-30 Sinner a segno con la palla corta in uscita dal servizio.

LIVE Sinner-Kotov 6-4 6-4 6-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | prestazione convincente e pass per gli ottavi