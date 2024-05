LIVE – Sinner-Kotov 6-4 4-2 terzo turno Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). L’altoatesino, dopo aver sbarrato la strada al gigante statunitense Christopher Eubanks, ha liquidato in tre set anche la wild card francese Richard Gasquet. Tra lui e la seconda settimana del Major transalpino c’è il top sessanta russo, reduce da due vittorie decisamente importanti come quelle ottenute ai danni di due avversari di tutto rispetto come il britannico Cameron Norrie e lo svizzero Stan Wawrinka. I due quest’anno si sono già incontrati nei sedicesimi di finale del Masters 1000 di Madrid.riuscì ad imporsi in due parziali piuttosto combattuti, dimostrando di poter soffrire in alcuni frangenti i colpi violenti del giocatore sovietico.