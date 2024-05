LIVE – Sassuolo-Roma finale Scudetto Primavera 1 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Latestuale di, match valevole per ladel campionato. La compagine neroverde allenata da Emiliano Bigica è reduce dal grande colpo a sorpresa messo a referto lo scorso lunedì, quando è riuscita ad eliminare la grande favorita della vigilia: l’Inter, che aveva chiuso la regular season al primo posto in classifica. Ora sognare è lecito e gli emiliani proveranno a portare a casa il titolo. La compagine giallorossa guidata da Federico Guidi, dal suo canto, arriva dalla vittoria in seminel derby contro la Lazio e ha acquisito ulteriore consapevolezza nei propri mezzi. A questo punto l’obiettivo è portare a casa la vittoria dello. La partita andrà in scena alle ore 20:30 di venerdì 31 maggio.