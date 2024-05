LIVE – Roma-Milan 1-1 amichevole Perth 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Alle 13:00 (orario italiano) di venerdì 31 maggioscenderanno in campo ain occasione dell’di fine stagione. All’Optus Stadium tanti gli assenti come Romelu Lukaku e Rafa Leao. Un modo per Daniele De Rossi e Daniele Bonera (collaboratore tecnico di Stefano Pioli, fresco di addio) per testate i più giovani. Sono infatti tanti i ragazzi della Primavera e delle categorie inferiori ad essere stati convocati. Non tutti. Ad esempio ilista Francesco Camarda è impegnato con l’under 17 azzurra, mentre ilnista Nicolò Pisilli è con la primavera per le finali Scudetto. In casatanta curiosità per vedere all’opera Mattia Almaviva, il bambino che nel 2017 ricevette dalle mani di Francesco Totti la fascia di capitano nel giorno dell’addio al calcio dello storico 10 giallorosso.