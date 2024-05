LIVE Norvegia-Italia Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | pochi minuti al calcio d’inizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:53 Pubblico che attende l’ingresso in campo delle due compagini. Squadre che sono nel tunnel degli spogliatoi. 17:48 Si inaugura ad Oslo la doppio confronto tra azzurre e scandinave. In palio punti pesanti in chiave qualificazioneall’interno di un gruppo equilibratissimo che annovera anche Finlandia ed Olanda. 17:44 Meno di ventialdi. Le azzurre cercano punti pesanti in chiave qualificazione. 17:02 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta di. Da qualche minuto i due tecnici hanno reso noto le formazioni ufficiali:(4-3-3): Fiskerstand; Bjelde, Nergsvand, Harviken, Hansen; Boe Risa, Engen, Reiten; Graham, Haug, Ildhusoy.