LIVE Norvegia-Italia Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | le formazioni ufficiali

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:02 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta di. Da qualche minuto i due tecnici hanno reso noto le(4-3-3): Fiskerstand; Bjelde, Nergsvand, Harviken, Hansen; Boe Risa, Engen, Reiten; Graham, Haug, Ildhusoy.(4-3-1-2): Giuliani; Di Guglielmo, Linari, Lenzini, Bartoli; Greggi, Caruso, Galli; Bonansea; Cantore, Giacinti Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la terza giornata del gruppo 1 per leagli2025 traed. Ad Oslo le azzurre sfidano dalle 18.00 le scandinave per tornare a macinare punti importanti in chiave qualificazione con il doppio confronto che si chiuderà il 4 giugno a Ferrara.