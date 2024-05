LIVE Norvegia-Italia 0-0 Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | le azzurre sfiorano il vantaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34?- Altra occasione per lesugli sviluppi del corner, con Bartoli che non riesce ad impattare con il destro dopo la sponda di Cantore. 34?- Bonansea premia il taglio della solita Cantore, il cui tiro viene murato da Fiskerstrand. Corner. 32?-che alza i giri del motore. Fase in cui ledevono stringere i denti. 29?- Che occasione per la. Rimpallo che favorisce Harviken, ma il difensore delle padrone di casa manda out di metri il mancino. 29?- Intervento pulito di Lenzini che mette il pallone in angolo. 28?- Fasi confuse del primo tempo con il gioco che si sviluppa prettamente intorno alla linea mediana del campo. Ottimo il pressing di entrambe le compagini sulle portatrici di palla.