LIVE Norvegia-Italia 0-0 Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | le azzurre sfiorano il successo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PARTITA:0-0 96?- TRAVERSA!!! Contropiede letale delleche innescano Bonfantini. Quest’ultima ubriaca con una finta l’ultimo difensore avversario, colpisce di sinistro ed una deviazione di Harviken manda il pallone sulla traversa. 95?- Non butta palla Dragoni, che intelligentemente guadagna una rimessa laterale. 94?- Lunghissimo il cross di Terlund. Rimessa dal fondo per le. 94?- Perfetta l’uscita di pugno di una coraggiosa Giuliani. 93?- C’è da soffrire.d’angolo in favore dellaa tre minuti dal termine. 93?- Fallo di Catena che interrompe la ripartenza di Engen. 92?- Difesa azzurra che fa buona guardia sul traversone di Reiten. 90?- Saranno ben 6 i minuti di recupero.