LIVE Norvegia-Italia 0-0 Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | inizia l’incontro

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4?- Buono il pressing delle centrocampistene, che costringono Ildhusoy all’errore. 3?- Palla che si spegne in rimessa dal fondo per le azzurre. 3?- Continua a spingere la, che guadagna un corner dopo l’incursione sulla destra. 1?- Cross di Hansen che termina docilmente tra le mani di Giuliani. 1?- Si parte. Pallone tra i piedi delle norvegesi. PRIMO TEMPO 17:59 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Tutto pronto ad Oslo, forza azzurre! 17:58 Ora l’inno delle padrone di casa. 17:57 Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto deglini! 17:55 Accolte dal numerosissimo pubblico entrano in campo le nazionali died. 17:53 Pubblico che attende l’ingresso in campo delle due compagini.