LIVE Norvegia-Italia 0-0 Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | inizia la ripresa

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA42?- Numero 19 delle padrone di casa che ha sostituito una più che sufficiente Ildhusoy. 41?- Si riparte.subito pericolosa con la conclusione della nuova entrata Terland. SECONDO TEMPO 18:49 Si chiude una prima frazione molto tattica in cui le difese hanno nettamente sopravanzato le rispettive fasi offensive. Poche le emozioni fino a questo momento. Chissà che nell’intervallo i coach non studino qualche cambiamento nei reparti offensivi. FINE PRIMO TEMPO 45?- Un minuto di recupero. 44?- Super parata di Giuliani su Graham e occasionissima sprecata da Ildhusoy sulla ribattuta. 42?- Pressione efficace di Bonansea, ma Giacinti dal limite dell’area non riesce a proporre una conclusione insidiosa.