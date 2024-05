LIVE Norvegia-Italia 0-0 Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA | girandola di cambi

Leggi tutta la notizia su oasport

64?- Prime sostituzioni per l'. Esce Bonansea per Bonfantini. Fuori anche Greggi per Dragoni. Si riparte. 63?- Arrivano altri duein casa. Fuori Boe Risa ed Haug, entrano Egerberg e Saevik. 62?- Ancora nessuno tra le filane, mentre le padrone di casa hanno operato già due sostituzioni. 59?- Inizia ad affiorare la stanchezza sui volti delle protagoniste. Giornata soleggiata ad Oslo e temperature quasi estive. 56?- Peccato. Contropiede rapidissimo dell'con Cantore che si sposta la palla sul destro con il tiro che sfiora il palo. 55?- Gioco fermo per l'infortunio di Bjelde, che chiede ilo e viene sostituita da Thorisdottir. 53?- Azzurre che finalmente riescono ad alleggerire gli assalti avversari.