Live Music Fest sulle orme di Celentano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tira aria nuova in piazza Cavour, uno dei molti spazi di Ancona non ‘vissuti’ come meriterebbero. A cercare di cambiare le cose sono ora The Coffy Way, l’ex storico Chalet 4 Fontane, e l’associazione Sulvic, che hanno organizzato il ‘’. Da domani (ore 20.30) a ottobre ogni sabato (più due giovedì al mese) si potrà ascoltare buonaa gustando l’apericena. Non sarà la solita parata di cover band. La Sulvic, nata per iniziativa di Valerio Vico e Gianni Sulpizi, figli dei grandi impresari Vittorio e Mario, punta sulla qualità. Si inizia con l’omaggio a Lucio Dalla della Tanamadana Band, nel giorno in cui pare che il cantautore scrisse ‘La sera dei miracoli’ (il 1 giugno). Sabato 8 toccherà ai Pronipoti, con il loro repertorio anni ‘60 e ‘70.