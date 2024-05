LIVE MotoGP GP Italia 2024 in DIRETTA | Vinales al comando in quota Bagnaia partono i time attack

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52 Tanti ora sono tornati ai box, ma ora torneranno in pista per l’ultimo. 15.50 Ultimi dieci minuti,attacco che ancora non sono decollati. 15.47 Jorge Martin aveva preso la scia di Oira, poi rinuncia al giro. 15.46 Martin e Binder ora stanno andando molto forte, grande ritmo per entrambi. 15.44 Si lancia ora anche Jorge Martin, mentre Acosta si sta ulteriormente migliorando. 15.43 Acosta si migliora e fa 1:45.853 rimanendo in quinta posizione. 15.41alin 1:45.424 inaugura iin questo finale di sessione. 15.40 Rientra in pista Pedro Acosta e sta facendo ritmo giro dopo giro sull’1:46 basso. 15.38 Marquez gira costantemente in 1:46.6: il suo ritmo è notevole.