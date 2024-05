LIVE MotoGP GP Italia 2024 in DIRETTA | via alla FP1! Pista asciutta al Mugello ma c’è il rischio pioggia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.51 Squillo di Marc Marquez subito veloce sulla Ducati Gresini a precedere tutti in 1:47.002 davanti a Bezzecchi di 0.126 e a Quartararo di 0.185 Rins. Ottavo Bagnaia a 0.937, mentre Martin è sesto a 0.632. 10.49 Arrivano i primi crono con Quartararo che precede tutti con la Yamaha in 1:48.460 a precedere di 0.547 Martin e di 0.698 Marc Marquez. Bagnaia è settimo a 1.009. 10.47 I piloti si lanciano per il primo giro cronometrato. 10.46 Sul tracciato tutte le moto in questo momento. Bagnaia ha scelto una combinazione di gomme soft/media, esattamente la stessa di Martin. Una scelta che hanno fatto anche altri piloti. 10.45 Le prime moto a entrare insono le due Honda in questi 45? di turno. 10.