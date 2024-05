LIVE MotoGP GP Italia 2024 in DIRETTA | riparte la sfida tra Bagnaia e Martin al Mugello

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno e bentrovati alladella prima giornata di prove del GP d', settimo atto della stagione di. Sul circuito impegnativo del, piloti e squadre andranno a caccia di risposte in termini di messa a punto, pensando alle qualifiche di domani e alla gara domenicale, senza ovviamente dimenticare della Sprint Race. Riprende il confronto diretto per il titolo mondiale tra Francescoe Jorge. Pecco, reduce dal successo domenicale in Catalogna, va in cerca di continuità. I tre zero consecutivi nelle Sprint Race sono stati mitigati da ottime prestazioni nel format classico dell'ultimo giorno del week end, ma per poter essere un avversario all'altezza dell'iberico servirà cambiare passo.