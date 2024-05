LIVE MotoGP GP Italia 2024 in DIRETTA | Marquez subito in testa buon inizio per Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.22 Rientra in pista ora Jorge Martin. 15.21 Stanno facendo giri su giri anchee Morbidelli. 15.19 Continua a girare con una certa costanza anche Vinales, sempre sull’1:46.5. 15.16 Jorge Martin è undicesimo ed è fuori quindi dai 10, vedremo se cambieranno presto le condizioni meteorologiche. 15.15 Meteo che non dovrebbe essere positivo per i prossimi minuti, pista che potrebbe bagnarsi e quindi le carte in tavola potrebbero variare. 15.14 Piloti che ora si stanno concentrando soprattutto sul ritmo dopo i primi giri veloci, dopo arriverà il tempo dei time attack. 15.11cresce ancora e chiude con il terzo tempo a 156 millesimi da. 15.10 Morbidelli e Martin stanno però girando con gomme medie sia all’anteriore che al posteriore a differenza degli altri.