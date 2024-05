LIVE MotoGP GP Italia 2024 in DIRETTA | Bagnaia quarto nella FP1 Marc Marquez svetta 6° Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) 11.13 Nel frattempo Morbidelli migliora il proprio riscontro e lo porta in undicesima piazza a 0.563. 11.11sigla con gomme usate un ottimo 1:46.905 e migliora la sua posizione (sesto). Se lo spagnolo sta facendo una simulazione da passo gara, è un grande andare. 11.09 Jorgeè torato in pista, usando le stesse gomme con cui ha girato precedentemente. Per lo spagnolo un ritmo ottimo di 1:47.500. 11.06 Acosta andrà considerato tra gli outsider, essendo anche tra i grandi interpreti di questa pista, visto quanto fatto nelle altre categorie. 11.04 Acosta migliora il suo tempo e si porta in seconda posizione a 0.104,scala in quarta piazza a 0.203. 11.02nel frattempo è rientrato ai box per fare il punto della situazione.