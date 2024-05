LIVE MotoGP GP Italia 2024 in DIRETTA | Bagnaia quarto nella FP1 Acosta svetta 6° Martin

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23 1:48.705 il tempo di, un giro lento. 11.20 1:48.166 il tempo d’attacco in questo run di Pecco, mentresta usando due gomme nuove (soft-medium) e potrebbe prendersi la vetta. 11.17si lamenta dell’inserimento in curva della sua Ducati Pramac, non riuscendo a stringere bene le curve. 11.15 Maverick Vinales entra in top-10 a 0.519 da Marquez, mentreè rientrato ai box. Torna sul circuitocon le stesse gomme usate nel primo run. 11.13 Nel frattempo Morbidelli migliora il proprio riscontro e lo porta in undicesima piazza a 0.563. 11.11sigla con gomme usate un ottimo 1:46.905 e migliora la sua posizione (sesto). Se lo spagnolo sta facendo una simulazione da passo gara, è un grande andare.