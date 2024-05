LIVE Italia-Brasile Nations League volley femminile in DIRETTA | duello rovente contro le rivali storiche

Leggi tutta la notizia su oasport

Buonasera e benvenuti alladella settima sfida dellaper la Nazionalenache affronta ila Macao. L'ultima volta, tra, c'era in palio un posto in finale al Mondiale e a spuntarla furono le verde-oro, aprendo di fatto la crisi della gestione Mazzanti, con le dichiarazioni al veleno di Paola Egonu a fine gara. Oggi la tensione non è così alta per la penultima sfida dello slot di Macao: ilviaggia a velocità di crociera al primo posto con sei vittorie su altrettante gare disputate, l'ha vinto una gara in meno (unica sconfitta con la Polonia al debutto) e ha tanta voglia di aggiungere una perla luccicante alla collana di successi fin qui ottenuti.