LIVE Cocciaretto-Samsonova Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurra sfida la ex italiana

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladel match valido per il terzo turno deltra Elisabettae Liudmila. Poteva essere un derby tutto tricolore, invece sarà un Italia-Russia che mette in palio un posto agli ottavi di finale contro la vincitrice di Gauff-Yemstrenka, con l'americana che è la titolare della testa di serie n.3 del tabellone e favorita per arrivare almeno al penultimo atto. Elisabettanon si vuole più fermare. La classe 2001 vince per la terza volta in carriera due match allo Slam ed ora sogna di esordire nella seconda settimana di uno dei quattro tornei più importanti dell'anno. La n.51 del ranking ATP alsi esalta sempre, e come l'anno scorso al primo turno è arrivata una delle vittorie più belle della carriera.