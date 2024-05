LIVE Cocciaretto-Samsonova 7-6 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurra si fa rimontare ma poi porta a casa il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

30-30 Doppio fallo, non passa la rete la seconda di servizio. 30-15 Bordata in risposta della russa, che dalpunto ha dimostrato l'intenzione di non voler scambiare. 30-0 In corridoio il rovescio lungolinea di, bisogna sfruttare l'inerzia in avvio di secondo set per avvicinarsi all'impresa. 15-0 Riparte forte Elisabetta, dritto incrociato vincente. SECONDO SET, al servizio. 12.10 Rientra in campo la russa, con ilset che è durato esattamente un'ora. 12.09che ha lasciato il campo, mentre sta per iniziare anche il match sul centrale. Seconda partita che vedrà protagonista Sinner, mentre doposul Lenglen ancora Italia: Rublev-Arnaldi. 12.