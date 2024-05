LIVE Cocciaretto-Samsonova 7-6 1-0 Roland Garros 2024 in DIRETTA | tiene il servizio l’azzurra in avvio di secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Palla break. Il nastro respinge il dritto della marchigiana. 30-30 Grandissimo scambio dell’italiana che con un dritto a sventaglio cambia l’inerzia del punto, poi rovescio in diagonale e dritto lungolinea a concludere l’opera. 15-30 Risposta a tutto braccio di, non riesce a controllare il colpo. 15-15 Sbaglia il dritto in palleggio, mentre spunta anche il sole a Parigi. 15-0 Lunga la risposta della quattro volte vincitrice allo WTA. 1-1 Game! In corridoio il recupero del, non ci sono break indiset. 40-30 Vincente la smorzata con effetto ad uscire della. 30-30 SUPER RISPOSTA D’IMPATTO DI! Non difende la russa, situazione di punteggio interessante.