LIVE Cocciaretto-Samsonova 0-0 Roland Garros 2024 in DIRETTA | si parte con la russa al servizio

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD Palla break! Risposta molto profonda e in spinta dell’azzurra,non riesce ad organizzarsi in tempo. 40-40 Molto bene l’italiana sul ritmo, con il primo braccio di ferro del match che vede sbagliare la. 40-30 In corridoio il dritto di, che sembra voler chiudere il punto il prima possibile. 40-15 Prova ad alzare la traiettoria già dalla risposta, palla che finisce lunga di poco. 30-15 Ancora due colpi per chiudere lo scambio, vincente in contropiede per la n.17 del mondo. 15-15 Questa volta il dritto lungolinea a seguire la prima è precisissimo. Pesantezza di palla dellache è notevolmente maggiore rispetto a quella dell’azzurra. 0-15 Tira subito forte, ma sbaglia il dritto in uscita dal