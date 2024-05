LIVE – Arnaldi-Rublev terzo turno Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). Il sanremese, dopo aver lasciato un set al padrone di casa Arthur Fils, ha dominato le operazioni contro l’altro francese Alexandre Muller, entrato in gioco grazie ad una wild card. Ora la faccenda si fa decisamente più ostica di fronte al russo, numero sei del ranking mondiale e reduce dalle vittorie ai danni rispettivamente del giapponese Taro Daniel e dello spagnolo Pedro Martinez Portero. I due si sono scontrati lo scorso ottobre negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna (cemento indoor), conche si impose in due parziali non agevoli. Anche in questa situazione sarà il sovietico, che quest’anno ha già trionfato nel Masters 1000 di Madrid, a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.