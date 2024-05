LIVE Arnaldi-Rublev Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro cerca l’impresa per volare agli ottavi

Leggi tutta la notizia su oasport

12:06 Super Elisabetta Cocciaretto vince il primo set contro Samsonova per 7-6! Dopo!!!!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 3° turno deltra Matteoe Andrey. Partita che deve assolutamente esaltare il nostro portacolori, anche se di fronte non c'è un giocatore francese.che ha eliminato prima Arthur Fils in 4 parziali, poi Alexandre Muller altresì in 4 set procurando un paio di delusioni mica da ridere (soprattutto la prima) al pubblico transalpino. C'è un precedente, si è giocato nello scorso mese di ottobre a Vienna, ed è stato vinto dal russo per 7-5, 6-3, erano i quarti di finale. Quest'oggi, servirà la prova perfetta del ligure, senza gli alti e bassi che lo contraddistinguono e che hanno segnato anche gli ottimi primi due match qui a Parigi.