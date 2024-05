Fonte : sportface di 31 mag 2024

it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. . COME SEGUIRE ARNALDI-RUBLEV IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 ARNALDI-RUBLEV 7-6(6) 1-0 SECONDO SET – BREAK! Arnaldi strappa il servizio a Rublev che urla con rabbia per l’errore commesso, 1-0 PRIMO SET ARNALDI! COSA HA FATTO! Recupero fondamentale dell’azzurro che trova la palla corta di Rublev: Arnaldi scatta velocissimo e trova un angolo inarrivabile per il russo, 7-6(6) TIE BREAK – Ace e set point Arnaldi, 7-6 TIE BREAK – Ottima seconda di Arnaldi che annulla il set point, 6-6 TIE BREAK – Set point per Rublev, 5-6 TIE BREAK – Si riporta in parità il russo, 5-5 TIE BREAK – In rete il rovescio di Arnaldi, 5-4 TIE BREAK – Ribatte Arnaldi, allunga di nuovo, 5-3 TIE BREAK – Punto per Rublev, 4-3 TIE BREAK – Lungo il recupero di Arnaldi, 4-2 TIE BREAK – Chirurgico Arnaldi con una palla ad uscire, 4-1 TIE BREAK – Ace centrale del tennista azzurro, 3-1 TIE BREAK – Accorcia Rublev con l’errore di Arnaldi, 2-1 TIE BREAK – Minibreak Arnaldi, 2-0 TIE BREAK – Parte bene Arnaldi con il dritto, 1-0 PRIMO SET – Tiene a zero il game Rublev, sarà tie break, 6-6 PRIMO SET – Gran game di Arnaldi che strappa a Rublev il game, ora il russo servirà per andare al tie break, 6-5 PRIMO SET – Risponde con forza Rublev, di nuovo parità, 5-5 PRIMO SET – Tiene a zero il game Arnaldi che adesso si riporta in vantaggio, 5-4 PRIMO SET – CONTROBREAK! Partita vivacissima, Arnaldi lotta e si riporta alla pari di Rublev annullando il break, 4-4 PRIMO SET – BREAK! Rublev porta il game ai vantaggi e inganna Arnaldi con ottime giocate, 3-4 PRIMO SET – Sul 15-0 per Arnaldi inizia a piovere, l’incontro potrebbe essere sospeso per permettere la copertura del campo.

LIVE – Arnaldi-Rublev 7-66 1-0 terzo turno Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA