LIVE Arnaldi-Rublev 7-6 6-2 6-4 Roland Garros 2024 in DIRETTA | l’azzurro gioca da top 10 e accede agli ottavi di finale!

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-KOTOV Si chiude qui ladell’impresa di Matteo, che volae fa dimenticare (in parte) la sconfitta di Flavio Cobolli di ieri. Un saluto sportivo e un ringraziamento! 15:53giunge per la seconda volta in carrieradiin un Grand Slam, dopo New York 2023. In quest’occasione, se la vedrà con un avversario più abbordabile rispetto al Carlos Alcaraz che fu, ovvero il vincente tra Stefanos Tsitsipas e Zhang Zhinzhen. 15:52 Dunque, rinnovando i complimenti a Matteoe a tutto lo staff, autore di un lavoro CLAMOROSO oggi. La partita, ripetiamo, è stata preparata in modo magistrale. 15:50 Quasi 50 colpi vincenti di(47 con soli 19 gratuiti), compresi 13 ace.