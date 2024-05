LIVE Arnaldi-Rublev 6-65-3 Roland Garros 2024 in DIRETTA | un break a testa gioco decisivo nel 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-KOTOV 5-3 SERVIZIO E PAUROSO DRITTO AGGRESSIVO A DUE CENTIMETRI DALLA RIGA! 4-3. Esce di nulla il rovescio lungolinea sullo smash di. 4-2 Sfondacon il dritto dopo il servizio. 4-1. ACEEEEEE (5°)!!!! Slice imprendibile! 3-1. ACE (4°)!!! 2-1 Gratuito didi rovescio. Andava tenuto, eravamo nello scambio. 2-0. SUPER difesa di rovescio profonda dell’azzurro, fuori giri il russo che vuole spingere anche quando non è possibile e tira in tribuna. 1-0. Geniale dritto in contropiede del ligure! Chiusura con l’inside out vincente. 6-6 A zero il russo. 40-0 Largo il recupero di dritto di. 30-0 Prima e dritto comodo.